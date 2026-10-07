Что известно об осеннем призыве в Кузбассе: подробности от военкома

По указу президента РФ в октябре-декабре 2026 года из Кузбасса необходимо призвать на военную службу и направить в войска более 2500 человек. Как отметил военный комиссар Кемеровской области – Кузбасса полковник Сергей Рязанцев, к настоящему времени до начала очередного периода отправок уже призвано около 70% граждан от установленного задания – это высокий показатель работы военкоматов и призывных комиссий.

Напомним, что весной этого года было направлено более 2800 призывников.

Новшеством этого призыва стало то, что граждане, подлежащие призыву, могут в течение всего года проходить медосвидетельствование и профессионально-психологический отбор. Это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Как и прежде, мероприятия проводятся с применением единого реестра воинского учета: повестки направляются на бумаге и дублируются в электронном виде, а уведомления приходят в личный кабинет на "Госуслугах". Кроме того, система обеспечивает проактивное предоставление отсрочек – например, студентам, отцам двух и более детей и IT-специалистам.

– Призывники кузбассовцы со сборного пункта начнут отбывать в места прохождения военной службы уже с 10 октября, – объявили журналистам в ходе брифинга.

Если у гражданина, который не был отправлен на службу, за это время возникли препятствующие обстоятельства – например, проблемы со здоровьем или рождение двух и более детей, – решение о призыве может быть отменено.