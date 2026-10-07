"Раскулачить" на 3 млрд: что хотят изъять у экс-премьера Кузбасса Телегина – список имущества

Генпрокуратура требует через суд немедленно конфисковать у экс-премьера Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи активы на огромную сумму, сообщает РБК со ссылкой на источники, причём они называют разную суммарную стоимость – от 154 млн до 3 млрд рублей.

– Генеральная прокуратура потребовала изъять связанные с ними активы, так как они, по данным ведомства, являются продуктом коррупционного поведения, – сообщает издание.

В иске указано, что Телегин владел компаниями и получал доход, что нарушает антикоррупционное законодательство. С 2010 по 2022 год он, лоббируя интересы ООО "Экострой ЛК", обеспечил заключение с компанией более 200 контрактов, в том числе на строительство жилых помещений для льготников.

Ответчиками вместе с экс-премьером указаны его жена Светлана Телегина, дети Анастасия и Александр Телегины, Валентина Голубовская и ООО "Ярмарка". В качестве третьих лиц – АО "Тандер", ООО "Торгсервис 342" и Людмила Телегина.

По данным надзорных органов, на Светлану Телегину оформлены торговый центр площадью 1 145,3 кв. м., два нежилых здания площадью 2607 и 2168 кв. м, помещения в трёх многоуровневых гаражах, гаражные боксы, нежилые помещения площадью 319 и 154 кв. м, гостиница "Заря" площадью 3 580 кв. м и участок площадью 2 729,3 кв. м., два участка в Крапивинском округе площадью 2 тыс. и 693,2 тыс. кв. м, два нежилых помещения в Ленинске-Кузнецком площадью 560,8 и 102,4 кв. м. Часть из этого в 2024 году оформили на ООО "Ярмарка" по договорам купли-продажи.

На дочь Телегина Анастасию записаны участок площадью 4 204 кв. м и жилой дом площадью 444,2 кв. м в кемеровской Лесной Поляне. На Валентину Голубовскую – семь нежилых зданий в Кемерове общей площадью от 36,4 до 3 106,7 кв. м, а также участок площадью 28 117 кв. м., жилой дом, помещения и участок.

Телегину-младшему подарено жильё площадью 157,1 кв. м в Кемерове. В иске также указаны квартира площадью 64,9 кв. м в Новосибирске стоимостью 13,85 млн рублей и машино-место площадью 15,9 кв. м стоимостью почти 2,5 млн рублей.

– В исковом заявлении замгенпрокурора попросил суд обратить в государственный доход все перечисленные в документе объекты недвижимости, земельные участки и автомобиль BMW X7, принадлежащий Телегину, – резюмирует РБК.

Напомним, 22 июня Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил Вячеслава Телегина к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 4,8 млн рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура раскрыла подробности приговора по громкому делу. 1 октября в Рудничный районный суд Кемерова поступил иск от прокуратуры о конфискации незаконно нажитого имущества.