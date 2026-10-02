Все имущество осужденного экс-главы правительства Кузбасса Телегина арестовали

1 октября в Рудничный районный суд Кемерова поступил иск в рамках антикоррупционного законодательства. Ответчиками по делу указаны Телегин и другие лица.

– <…> поступило исковое заявление к Телегину В.Н. и другим ответчикам об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения лицом, занимавшим публично значимую должность, установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Иск уже приняли к производству.

Одновременно суд арестовал все движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также деньги на их банковских счетах. Определение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению.

Напомним, 22 июня Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил Вячеслава Телегина к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 4,8 млн рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура раскрыла подробности приговора по громкому делу.

Также ранее стало известно, что защита экс-чиновника обжаловала приговор.