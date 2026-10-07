Машина всмятку: в Кузбассе погиб водитель в жуткой аварии с автобусом

Как сообщает Полиция Кузбасса, в Белове устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, в котором погиб человек.

По данным ведомства, трагедия случилась в среду 7 октября около 06:30. Авария произошла на автодороге "Подъезд к городу Белово". Туда сразу приехали экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 35-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом Higer.

Удар оказался страшным. Водитель легковушки погиб на месте.

– В момент ДТП в автобусе пассажиров не было, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

К сожалению, это не первый случай, когда пьяный водитель уносит жизни на кузбасских дорогах. Ранее VSE42.RU сообщал, как пьяный лихач протаранил две машины с 7 пассажирами.