Смертельное ДТП в Кузбассе: пьяный лихач протаранил две машины с 7 пассажирами

Как сообщает Полиция Кузбасса, в Новокузнецком округе вынесли приговор 62-летнему жителю Новокузнецка. Его обвиняли в смертельном ДТП в состоянии опьянения.

По данным ведомства, авария произошла в сентябре прошлого года на 15-й километре автодороги "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск" в районе посёлка Боровково.

Там столкнулись три машины: Renault Duster, Citroen C1 и Suzuki SX4. В результате травмы разной степени тяжести получили 7 человек. Это водитель Renault и два его пассажира, а также водитель Citroen и пассажиры Suzuki. Одна из пострадавших – 46-летняя пассажирка Renault – спустя 2 суток после ДТП умерла в больнице.

Следователи установили, что смертельную аварию спровоцировал водитель Renault Duster. Он был пьян. Мужчина не выдержал безопасную скорость, и на правом повороте его вынесло на встречную полосу. Там он сначала столкнулся с Citroen, а затем с Suzuki.

– Проведенное медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме виновника ДТП превысил допустимый более чем в 8 раз, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что накануне поездки мужчина отдыхал со знакомыми на берегу реки. Там он выпил 1,5 литра пива, после чего сел за руль.

Суд изучил материалы и признал фигуранта виновным. Наказание – 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение 2 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также осуждённый обязан возместить потерпевшим моральный вред – на общую сумму 2 800 000 рублей.