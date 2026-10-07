Пожар на производстве в Кузбассе: адское пламя охватило 900 «квадратов» - видео

Напомним, что возгорания в Кузбассе возникают не редко Ранее VSE42.RU сообщал, что на шахте "Распадская" в Междуреченском округе под землёй вспыхнул пожар. В этот момент в шахте находились 305 человек.

Также известно, что в Прокопьевске произошёл страшный пожар в приюте для животных "Остров надежды". Тогда огонь охватил 834 квадратных метра. В здании, кроме приюта, находились магазин, автостанция и автомойка. Спасатели вывели из огня 27 животных