Пожар на производстве в Кузбассе: адское пламя охватило 900 «квадратов» - видео

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Прокопьевске.
В Прокопьевске загорелось производственное здание на улице Грунтовой, сообщает ГУ МЧС России по Кузбассу.
По предварительной оценке, площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара 29 человек личного состава и 7 единиц техники.
Причина пожара выясняется.
Напомним, что возгорания в Кузбассе возникают не редко Ранее VSE42.RU сообщал, что на шахте "Распадская" в Междуреченском округе под землёй вспыхнул пожар. В этот момент в шахте находились 305 человек.
Также известно, что в Прокопьевске произошёл страшный пожар в приюте для животных "Остров надежды". Тогда огонь охватил 834 квадратных метра. В здании, кроме приюта, находились магазин, автостанция и автомойка. Спасатели вывели из огня 27 животных