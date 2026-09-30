ЧП на кузбасской шахте: на предприятии вспыхнул пожар

На кузбасской шахте "Распадская" в Междуреченском округе разыгрался настоящий ад – под землёй вспыхнул пожар. В этот момент в шахте находились 305 человек, и всех их срочно вывели на поверхность. Об этом сообщил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным ведомства, очаг возгорания находился в демонтажной камере. Огонь удалось потушить.

– Пострадавших нет, – подчеркнули в ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

Параллельно спасатели работали и по другим направлениям. За сутки в Главном управлении МЧС России по Кузбассу была организована работа по обеспечению функционирования органов управления и управлению силами в рамках антикризисной системы. За это время в регионе ликвидировали 18 техногенных пожаров и отреагировали на 7 дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что Ростехнадзор за неделю приостановил работу двух угольных шахт в Кузбассе