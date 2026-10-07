Добрый сосед: регистрация мигранта обошлась кузбассовцу в 100 тысяч

В Прокопьевском округе местный житель заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает полиция Кузбасса, 33-летнего мужчину признали виновным в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина.

По версии следствия, всё началось в мае этого года. Сотрудники отдела по вопросам миграции проверяли иностранцев. Тогда и выявили факт фиктивной регистрации мигранта в жилом помещении. Оно принадлежало жителю посёлка Севск.

Дознаватели установили, что подсудимый хотел помочь своему 40-летнему знакомому, который незадолго до этого приехал в Россию. Мужчина фиктивно зарегистрировал его в своём доме.

– Фактически мигрант проживал по другому адресу, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Когда доказательств собралось достаточно, дело ушло в суд. Там фигуранта признали виновным и назначили штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, отдел по вопросам миграции перерегистрировал иностранца по адресу фактического проживания.

А ведь это уже не первый подобный случай в Кузбассе. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Прокопьевске 33-летнего руководителя предприятия оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигранта.

А ещё в Кузбассе обновили запрет на работу мигрантов по патентам. С 2027 года им нельзя будет работать в 40 сферах.