В Кузбассе добрый начальник приютил мигранта - теперь ему придется покинуть страну

В Прокопьевске произошла история, которая напоминает о том, что с миграционным учетом шутки плохи. 33-летний руководитель предприятия, занимающегося благоустройством, стал фигурантом уголовного дела.

В феврале текущего года сотрудники отдела по вопросам миграции проверяли иностранных граждан. Тогда они и выявили факт фиктивной регистрации мигранта в нежилом помещении. Оно принадлежало одной из местных организаций по благоустройству.

Дознаватели установили, что в конце февраля 2026 года предприниматель по просьбе своей знакомой зарегистрировал в помещении организации 43-летнего иностранца. Формально – якобы для работы на предприятии.

– Фактически мигрант не осуществлял там трудовую деятельность и проживал по другому адресу, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Когда доказательств собралось достаточно, дело направили в суд. Там предпринимателя признали виновным и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Как отметили в полиции, отдел по вопросам миграции аннулировал иностранному гражданину вид на жительство.

В ведомстве напомнили: фиктивная постановка на учет – это не формальность, а преступление. И наказание за него вполне реальное.