Отдых на море без разорения: россиянам назвали три самых выгодных направления зимой

Эксперт Общественной палаты РФ Роман Бобылев назвал самые выгодные направления для пляжного отдыха зимой для россиян.
Зимой россияне смогут отправиться на пляжный отдых без переплаты за дорогие курорты. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев назвал самые доступные направления предстоящего сезона в беседе с Pravda.Ru.
Специалист отметил, что объективных экономических причин для резкого подорожания туров сейчас не наблюдается. При этом отдельные отели уже повышают цены – в том числе в расчете на новогодний спрос.
По словам Бобылева, некоторые путешественники специально ждут горящих предложений, опасаясь переплатить при раннем бронировании. Однако рост стоимости отдельных вариантов не всегда связан с реальным увеличением спроса.
– Повышенного спроса сейчас нет. Если говорить, например, о России, то собственники средств размещения почему-то делают ставку на Новый год и считают уместным добавить 10% к текущей стоимости, – рассказал эксперт.
Туристам, которые хотят сэкономить, специалист советует в первую очередь смотреть на направления с более конкурентными ценами.
– Если говорить о бюджетных пляжных направлениях на зимний сезон, то это Египет, Вьетнам и Таиланд. Именно эта тройка предлагает конкурентоспособные цены и остаётся наиболее доступным вариантом для отдыха у моря, – отметил Бобылев.
При этом Мальдивы и ОАЭ по-прежнему относятся к премиальному сегменту.