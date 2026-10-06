Хотели отдохнуть – потеряли деньги: HR раскрыла всю правду о выгодном отпуске

Россияне часто ошибаются в вопросах, связанных с отпуском. В частности, многие до сих пор думают, что неиспользованные дни сгорают в конце года, а присоединять отдых к праздникам всегда выгодно. HR-директор ГК "Гранель" Татьяна Грибкова в разговоре с РИАМО разобрала самые распространенные мифы.

Миф №1: неиспользованный отпуск сгорает

Это не так. По словам эксперта, неотгулянные дни не пропадают, даже если сотрудник накопил их за несколько лет. При увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

– Отпуск не сгорает, даже если сотрудник не успел его отгулять в течение года. Все неиспользованные дни сохраняются, – отметила Грибкова.

Миф №2: брать отпуск во время праздников – выгодно

На самом деле все зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. При фиксированном окладе чем больше рабочих дней, тем меньше "стоит" один рабочий день и тем меньше зарплаты теряет сотрудник, уходя в отпуск.

Поэтому январь и май – самые невыгодные месяцы для отпуска с точки зрения зарплаты. Более выгодными эксперт называет полные рабочие месяцы – например, март, апрель и июль.

При этом если главная цель – получить больше дней отдыха, отпуск действительно можно присоединить к праздничным дням. В таком случае получится дольше отдыхать, потратив меньше отпускных дней.

Миф №3: отпускные платят только за рабочие дни

Это тоже заблуждение. Отпуск предоставляется в календарных днях, поэтому выплаты начисляются и за выходные, которые попадают в период отдыха.

Если хочется потратить меньше отпускных дней, эксперт советует начинать отпуск с понедельника. А если задача – получить больше отпускных, можно захватить выходные.