Удар по сердцу и желудку: невинная привычка многих оказалась крайне опасной

Постоянный поток тревожных новостей способен держать человека в состоянии хронического напряжения и провоцировать вполне реальные физические симптомы. О том, как информационный стресс отражается на сердце, желудке, сне и дыхании, рассказал психиатр-нарколог, главный врач ПСКЛИНИКИ Александр Панов в комментарии для Pravda.Ru.

По словам специалиста, регулярное погружение в негативный информационный фон может запускать длительную стрессовую реакцию организма. Из-за этого у человека появляются учащенное сердцебиение, скачки давления и неприятные ощущения в области груди.

– Некоторые пациенты могут воспринимать такие физиологические проявления стресса как сердечную патологию, хотя на самом деле это не болезнь сердца, – рассказал специалист.

Постоянное напряжение может отражаться и на работе желудочно-кишечного тракта. Панов отмечает, что у человека могут появляться неприятные ощущения в животе, тошнота, спазмы, вздутие и нарушения стула.

Еще одна проблема – постоянная фиксация на тревожной информации. По словам врача, она способна ухудшать сон, провоцировать головную боль напряжения и ощущение так называемого "тумана" в голове.

Стресс может отражаться и на дыхании. У человека появляется ощущение, будто не получается сделать полноценный вдох, или возникает чувство "комка" в горле. Для борьбы с этими состояниями врач рекомендует использовать дыхательные практики и физические нагрузки на свежем воздухе.