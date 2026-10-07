Такую родинку нельзя игнорировать: дерматолог предупредила о признаках рака кожи

Разноцветные родинки чаще обычных перерождаются в меланому. Об этом NEWS.ru рассказала врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Русак.

По словам специалиста, обычные родинки могут иметь разный цвет – от коричневого и черного до бежевого, розового или практически телесного. Однако сочетание нескольких цветов внутри одного образования требует большего внимания.

– В подозрительном образовании могут одновременно присутствовать различные оттенки коричневого и черного, а также участки красного, розового, белого или синеватого, – отметила дерматолог.

При этом, по словам врача, темная родинка не обязательно означает опасность, а светлая не гарантирует безопасность. Гораздо важнее совокупность признаков и то, как образование меняется со временем.

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