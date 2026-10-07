Станет только хуже: врач раскрыл самую опасную ошибку при боли в животе

Попытка согреть живот при внезапной боли может не помочь, а, наоборот, ухудшить состояние. Особенно опасно прикладывать грелку или принимать горячую ванну, если причина неприятных ощущений неизвестна. Об этом NEWS.ru заявил ассистент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев.

– Тепло действительно может временно уменьшить боль: оно расслабляет мышцы, расширяет сосуды и снижает спазмы. Но при острых заболеваниях органов брюшной полости такой эффект способен, наоборот, ускорить развитие патологического процесса, – отметил специалист.

Особенно не стоит прогревать живот, если боль возникла внезапно, быстро усиливается, становится постоянной или сопровождается тошнотой и рвотой.

Врач объяснил, что при воспалении органов брюшной полости дополнительное тепло усиливает кровоток в области воздействия. Это может способствовать увеличению отека и усилению воспалительной реакции.

– При аппендиците, воспалении желчного пузыря или других хирургических заболеваниях подобная попытка прогреть и снять боль не решает проблему и потенциально может ухудшить состояние, – предупредил эксперт.

В заключение врач назвал главное правило: если боль в животе сильная или необычная, сначала нужно разобраться в ее причине, а уже потом выбирать способ облегчения симптомов.