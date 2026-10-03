Бутылка из-под воды - смертельная ловушка: кузбасский врач предупредил об опасности

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях рассказал об одной из самых опасных бытовых ошибок. Речь о бытовой химии, которую переливают в бутылку из-под воды.

По словам специалиста, когда на кухне стоит обычная прозрачная бутылка, человек может взять её, открыть и сделать глоток. А внутри вместо воды оказывается уксусная эссенция, средство для прочистки труб или другая химия с кислотами и щелочами.

Это один из типичных сценариев случайного проглатывания едких веществ. Кто-то перелил средство в бутылку из-под воды "ненадолго". Иногда её даже подписывают маркером. Но ребёнок надпись не прочитает, а взрослый может просто её не заметить. Бутылка выглядит привычно – и глоток делается автоматически.

Особенно опасны концентрированные кислоты и щёлочи. При проглатывании они вызывают химический ожог желудочно-кишечного тракта. В России среди таких отравлений по-прежнему часто встречается 70%-ная уксусная кислота – уксусная эссенция. Она способна вызвать не только тяжёлый ожог, но и системное отравление.

Ранее VSE42.RU сообщал, что за неделю в больницу с отравлениями попали 25 человек, двое взрослых погибли – среди причин смерти был и яд прижигающего действия.

После глотка любого едкого вещества боль и жжение во рту, горле, за грудиной или в животе появляются сразу. Возможны слюнотечение, болезненное или затруднённое глотание, рвота, осиплость голоса, кашель.

– При этом отсутствие выраженного ожога во рту ещё не означает, что пищевод не повреждён, – отметил токсиколог Константин Сиворонов.

При тяжёлом отравлении концентрированной уксусной кислотой возможно разрушение эритроцитов – гемолиз, а также поражение почек, печени и нарушения свёртывания крови.

Что делать, если человек случайно выпил едкую жидкость? Как отмечает врач, важно не вызывать рвоту – это повторно повреждает пищевод. Не пытаться "нейтрализовать" кислоту содой, а щёлочь – кислотой. Не давать активированный уголь или другие лекарства. Нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Если известно, что именно было в бутылке, сообщите врачам название средства, его состав и концентрацию.

И главное правило профилактики. Бытовая химия должна храниться только в оригинальной упаковке. Никогда не переливайте её, уксусную эссенцию и другие концентрированные растворы в бутылки из-под воды, сока и других напитков. Знакомая бутылка для нашего мозга означает "это можно пить". Иногда одной такой ошибки достаточно для тяжёлого химического ожога.