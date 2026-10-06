В Кемерове внезапно обнаружили опасную молочную продукцию – подробности

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 29 сентября при анализе информации во ФГИС "Росаккредитация" обнаружили нарушения у кемеровского предпринимателя.

Выяснилось, что декларация соответствия на сыры была оформлена на основании недостоверных данных.

– в частности протоколов испытаний, выданных неаккредитованной лабораторией, что является нарушением требований ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, срок действия декларации указали на пять лет, хотя для серийно выпускаемой молочной продукции он не должен превышать трех лет.

В Россельхознадзоре приняли решение признать декларацию о соответствии на молочную продукцию предпринимателя недействительной. Соответствующие изменения уже внесли в информационную систему Федеральной службы по аккредитации.

Самому предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь он должен заново пройти всю процедуру подтверждения безопасности сыров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе нашли 8,5 тысяч тонн опасного зерна.