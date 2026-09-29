В Кузбассе обнаружили 8,5 тысяч тонн опасного зерна

В Кузбассе разгорелась история с рапсом. Россельхознадзор выявил недостоверное декларирование 8,5 тысячи тонн этой культуры.

По данным ведомства, все началось с проверки. Инспектор изучал данные в системе "Сатурн" и реестре сертификатов Росаккредитации – и наткнулся на любопытный факт. Один из сельхозтоваропроизводителей из Ленинск-Кузнецкого округа оформил декларацию на 8,5 тысячи тонн рапса, предназначенного на пищевые цели. Но при этом не проверил зерно на остаточное количество пестицидов, которые применялись при выращивании в 2026 году.

– Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна" состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной, – отметили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

28 сентября Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение. Ему рекомендовали впредь проводить испытания зерна на остатки пестицидов и внимательнее изучить требования техрегламента.