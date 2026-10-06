Аттракцион для вестибулярки: почему в электричке начинает тошнить – ответ врача

Тошнота, головокружение и головная боль во время поездки в электричке чаще всего могут быть связаны с кинетозом – так называемой морской болезнью. Об этом РИАМО рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Толстова.

По словам специалиста, проблема возникает из-за того, что мозг получает противоречивые сигналы от глаз, внутреннего уха и мышц. Зрение не всегда фиксирует движение так, как его ощущает вестибулярный аппарат, который при этом воспринимает вибрацию, толчки и покачивания. Из-за такой рассинхронизации появляется тошнота, головокружение и иногда рвота.

– В электричке постоянная низкочастотная вибрация от рельсов и тележек вагона – она передается через пол и сиденья. В автомобиле амортизация мягче, дорожное полотно сглаживает вибрационные колебания. Электричка не только едет вперед – она еще и кренится в поворотах, раскачивается из стороны в сторону на стыках рельсов, дергается при торможении и ускорении. Вестибулярный аппарат получает разнонаправленные ускорения, – пояснила эксперт.

Есть и еще одна особенность. Пассажиры электрички не всегда могут смотреть вдаль или фиксировать взгляд в направлении движения, чтобы лучше согласовать зрительную информацию с ощущениями тела.

Дополнительно состояние может ухудшать духота и слабая циркуляция воздуха: запахи внутри вагона задерживаются дольше и способны усиливать тошноту.