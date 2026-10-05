Смертельная охота: резонансное дело об убийстве подростка в Кузбассе дошло до суда

Следком Кузбасса завершил расследование дела об убийстве несовершеннолетнего в Крапивинском округе. Об этом сообщили в ведомстве.

На скамью подсудимых отправятся трое местных жителей. Каждому вменяют свою роль. Кого-то обвиняют в убийстве, кого-то – в незаконной охоте группой лиц.

Как считает следствие, всё случилось ночью 31 мая 2026 года. Мужчины не имели разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Но всё равно приехали на участок дороги недалеко от села Междугорное – охотиться на пушного зверя.

Один из них вышел из машины и выстрелил из охотничьего ружья в сторону леса. Там находился несовершеннолетний. От ранения парень умер на месте.

– Обвиняемые по ходатайству органа следствия продолжают содержаться под стражей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Следователи проделали большую работу. Они поговорили с больше чем 20 свидетелями и провели свыше 10 экспертиз. Среди них – судебно-медицинские, баллистические, медико-криминалистические и другие.

Доказательств хватает. Поэтому дело с обвинительным заключением ушло в суд.

Напомним, что дело вызвало широкий резонанс в регионе. Тогда глава СК Александр Бастрыкин взял его под личный контроль и поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову докладывать о ходе расследования.