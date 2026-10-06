Ходит во сне и ничего не помнит: врач раскрыл привычки, повышающие риск лунатизма

Лунатизм чаще всего начинается еще в детстве и у многих людей проходит к периоду полового созревания. Однако во взрослом возрасте эпизоды могут возобновиться из-за нескольких причин. Об этом РИАМО рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

– Лунатизм произрастает из детства и исчезает вместе с половым созреванием. Если он проявляется во взрослом возрасте, то причиной тому становятся стрессы, недостаток сна и малая его продолжительность, употребление алкоголя, – рассказал специалист.

Врач советует в первую очередь пересмотреть образ жизни: снизить уровень стресса, соблюдать режим и следить за достаточной продолжительностью сна.

Эксперт также рассказал, можно ли будить лунатика.

– От пробуждения, теоретически, ничего плохого не будет. Единственное, для проснувшегося это может быть стресс. Вот представьте, вы у себя дома легли спать в кровать, а вас будят где-то на улице. Это будет испуг от того, где вы находитесь. Намного логичнее и проще будет отвести человека в его кровать и уложить, – подчеркнул Кудинов.

Сомнолог объяснил, что лунатизм связан с частичной активностью участков мозга, отвечающих за движение и управление телом, тогда как сознание в этот момент остается неактивным. Именно поэтому во время эпизода лунатизма человек действительно может выполнять машинальные действия – например, ходить по квартире, одеваться или включать воду.