Судьба мариинского медведя: власти Кузбасса раскрыли, где сейчас хищник и что с ним будет

Редакция VSE42.RU отправила запрос в Минлес Кузбасса, чтобы узнать, что стало с мариинским медведем. Напомним, хищник появился на окраине города 2 октября.

В ведомстве ответили, что медведя отогнали в лес. Разрешение на регулирование численности уже оформлено. Главный государственный инспектор и охотники-волонтёры ведут поиск. Но найти зверя непросто. Местность труднодоступная и из-за дождя использовать тепловизоры невозможно.

– Патрулирование территории продолжат до устранения угрозы местным жителям, – отметили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

Простыми словами, медведя пока не застрелили. Его выгнали из города, но он всё ещё где-то рядом. Охотники ходят по лесу и пытаются его найти. Если найдут и он не уйдёт сам – тогда отстреляют.

Ранее VSE42.RU сообщал, что этот медведь напугал Мариинск. Косолапый пробежался по улицам, а местные гоняли его на машине. Тогда хищника заметили ночью в районе 7-й школы. Также известно, что в Кузбассе в 9 раз выросло число разрешений на отстрел медведей.