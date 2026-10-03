В город Кузбасса примчался дикий медведь

В соцсетях Кузбасса снова появилась публикация о медведе. На этот раз хищника заметили в Мариинске. Об этом сообщил читатель.

По его словам, медведь ходил ночью в районе 7-й школы. Местные жители пытались отогнать его в лес на машине и попутно кричали прохожим, чтобы те бежали домой.

На видео видно, как группа молодых людей на автомобиле некоторое время преследует косолапого и снимает погоню. В итоге медведь пробежался по улицам Байкальской и Котовского и скрылся.

В комментариях кузбассовцы волнуются: Кто будет отвечать, если с ребенком случится беда по дороге в школу? Некоторые отмечают, что медведь скрылся в соседний посёлок Калининский.

– Ночью на Калининском по Весенней ходил – написал подписчик городского сообщества.

Кузбассовцы всерьёз обеспокоены ситуацией. Они переживают, что медведи могут не лечь в спячку.

– По-моему, пора всем Кузбассом писать президенту. Наши, по-моему, не осознают всей опасности, – высказалась одна из читательниц.

Власти ситуацию прокомментировали. В министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса подтвердили, что медведь действительно выходил на окраину Мариинска со стороны 33-й колонии. Отмечается, что для этой территории случай первый в году.

Специалисты мобильной оперативной группы на машинах вытеснили зверя за пределы населённого пункта – в общедоступные охотничьи угодья. Сейчас территорию обследуют госинспектор и охотники-любители. Если медведь не уйдёт вглубь леса, будет принято решение изъять его из популяции.

Напомним, что ситуация с медведями в Кузбассе освещалась и на федеральном телевидении. В то же время Следком начал проверку по обращениям жителей.