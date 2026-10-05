Капитан-нелегал: незаконные перевозки людей обернулись статьей для кузбассовца

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в Кузбассе наказали мужчину за повторное нарушение.

Новокузнецкая транспортная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Выяснилось, что местный житель уже привлекался к ответственности. По постановлению транспортной прокуратуры его наказали по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ – за предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии. Но мужчина не остановился.

– В июле этого года он снова вышел на воду, – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На реке Томи кузбассовец за деньги перевозил пассажиров на маломерном судне без специального разрешения. Тогда транспортный прокурор возбудил в отношении мужчины дело по ч. 2 ст. 14.1.2 КоАП РФ – повторное совершение того же нарушения.

Суд признал кузбассовца виновным. Наказание – штраф 25 тысяч рублей с конфискацией судна в доход государства. Исполнение наказания находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в регионе участились смертельные случаи в межнавигационный период.