Тонут в стылой воде: пугающее явление озвучили власти Кузбасса

Депутаты Парламента Кузбасса дополнили региональный Закон "Об административных правонарушениях". Теперь в области установлена ответственность за выход на воду на маломерных судах вне навигационного сезона.

Под запрет попали лодки, сапборды, байдарки, каяки, катамараны, надувные рафты и аэроботы.

Причина – рост числа смертельных случаев. За последние пять лет ситуация ухудшилась:

в 2022 году произошло 3 происшествия;

в 2023 и 2024 – по одному;

в прошлом году – 4;

а за первое полугодие 2026-го – уже 3.

В этом году судоходный сезон начался 22 мая и завершится 25 октября. Тем, кто выйдет на воду после окончания навигации, придётся платить штраф.

Для граждан – 1000 рублей, для должностных лиц – 2000, для юридических – 3000. За повторное нарушение суммы вырастут: граждане заплатят 2000 рублей, должностные лица – 3000, юридические – 5000.