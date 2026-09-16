Тонут в стылой воде: пугающее явление озвучили власти Кузбасса

Депутаты Парламента Кузбасса дополнили региональный Закон "Об административных правонарушениях". Теперь в области установлена ответственность за выход на воду на маломерных судах вне навигационного сезона.
Под запрет попали лодки, сапборды, байдарки, каяки, катамараны, надувные рафты и аэроботы.
Причина – рост числа смертельных случаев. За последние пять лет ситуация ухудшилась:
- в 2022 году произошло 3 происшествия;
- в 2023 и 2024 – по одному;
- в прошлом году – 4;
- а за первое полугодие 2026-го – уже 3.
В этом году судоходный сезон начался 22 мая и завершится 25 октября. Тем, кто выйдет на воду после окончания навигации, придётся платить штраф.
Для граждан – 1000 рублей, для должностных лиц – 2000, для юридических – 3000. За повторное нарушение суммы вырастут: граждане заплатят 2000 рублей, должностные лица – 3000, юридические – 5000.