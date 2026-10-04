Для кого строят? В Кузбассе рекордно растёт просрочка по ипотеке

За восемь месяцев 2026 года просрочка по ипотеке (неплатежи более 90 дней за вычетом данных по ипотеке на покупку строящегося жилья) в Кузбассе взлетела на 48%, и это самый высокий показатель в Сибири и почти самый высокий в стране, следует из свежих данных коллекторского агентства "Долговой консультант".

Обгоняет Кузбасс по росту просрочки только Архангельская область (с учётом НАО) – 62%, Калмыкия – 56%, Бурятия – 55%, Якутия – 51%, Магаданская область – 62%, Сахалин – 58%.

На 1 августа просроченная задолженность по ипотеке в Кузбассе оценивается в 2,85 млрд рублей, а портфель задолженности (суммарный долг) – в 204,5 млрд рублей. По этим показателям шахтёрский край далеко не первый. Москвичи, например, просрочили платежи на 27,8 млрд рублей, питерцы – на 11,3 млрд рублей, кубанцы – на 19,3 млрд рублей.

По всей стране просрочка взлетела на 29%, до 244,4 млрд рублей, и коллекторы видят в этом тревожные цифры.

– В среднем объём неплатежей увеличивается по 6,8 млрд рублей ежемесячно, это серьёзные темпы. Пересчитывая в среднюю стоимость кв. метра на вторичке в 209 тыс. рублей и среднетиповой метраж квартиры в 40 кв.м., можно предположить, что каждый месяц в стране перестают платить по ипотеке ещё по 813 семей, – сказал гендиректор агентства Денис Аксёнов.

За полтора года просрочка по ипотеке взлетела в Кузбассе бешеными темпами: на 1 января 2025 года она была лишь 727 млн рублей, то есть увеличилась с тех пор почти на 300%.

Это происходит на фоне грандиозных планов застроить Кемерово и Новокузнецк шикарными микрорайонами и 150-метровыми башнями. Самая масштабная из этих площадок находится в Кемерове, и власти гордятся тем, что это крупнейшая в России территория комплексного развития застроенных земель.

Между тем данные Росстата показывают, что строительство жилья в Кузбассе жёстко проседает.