Для кого строят? В Кузбассе рекордно растёт просрочка по ипотеке

Кузбасс обгоняет почти все другие регионы страны по росту просроченной задолженности по ипотеке, выяснили коллекторы.
За восемь месяцев 2026 года просрочка по ипотеке (неплатежи более 90 дней за вычетом данных по ипотеке на покупку строящегося жилья) в Кузбассе взлетела на 48%, и это самый высокий показатель в Сибири и почти самый высокий в стране, следует из свежих данных коллекторского агентства "Долговой консультант".
Обгоняет Кузбасс по росту просрочки только Архангельская область (с учётом НАО) – 62%, Калмыкия – 56%, Бурятия – 55%, Якутия – 51%, Магаданская область – 62%, Сахалин – 58%.
На 1 августа просроченная задолженность по ипотеке в Кузбассе оценивается в 2,85 млрд рублей, а портфель задолженности (суммарный долг) – в 204,5 млрд рублей. По этим показателям шахтёрский край далеко не первый. Москвичи, например, просрочили платежи на 27,8 млрд рублей, питерцы – на 11,3 млрд рублей, кубанцы – на 19,3 млрд рублей.
По всей стране просрочка взлетела на 29%, до 244,4 млрд рублей, и коллекторы видят в этом тревожные цифры.
– В среднем объём неплатежей увеличивается по 6,8 млрд рублей ежемесячно, это серьёзные темпы. Пересчитывая в среднюю стоимость кв. метра на вторичке в 209 тыс. рублей и среднетиповой метраж квартиры в 40 кв.м., можно предположить, что каждый месяц в стране перестают платить по ипотеке ещё по 813 семей, – сказал гендиректор агентства Денис Аксёнов.
За полтора года просрочка по ипотеке взлетела в Кузбассе бешеными темпами: на 1 января 2025 года она была лишь 727 млн рублей, то есть увеличилась с тех пор почти на 300%.
Это происходит на фоне грандиозных планов застроить Кемерово и Новокузнецк шикарными микрорайонами и 150-метровыми башнями. Самая масштабная из этих площадок находится в Кемерове, и власти гордятся тем, что это крупнейшая в России территория комплексного развития застроенных земель.
Между тем данные Росстата показывают, что строительство жилья в Кузбассе жёстко проседает.