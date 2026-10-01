Глава Кузбасса рассказал о невероятной застройке в Кемерове

В Кемерове в рамках проекта комплексного развития территорий будет построено 3 млн кв. метров жилья, и это рекорд страны, о чём рассказал губернатор Илья Середюк на строительном форуме 100+ TechnoBuild в столице Урала.

– Самая масштабная из этих площадок находится в Кемерове. Её площадь около 540 гектаров – это крупнейшая в России территория комплексного развития застроенных земель. В рамках проекта планируется возвести свыше 3 млн кв. метров жилья, – цитирует губернатора обладминистрация.

В Кемерове в планах построить в зоне КРТ 10 школ, 36 детских садов, 4 больницы, дворец искусств, культурно‑досуговый и торгово‑развлекательный центры, линейный парк вдоль реки. Мастер‑план ориентирован на сохранение исторической идентичности города и концепции "Сибирского города‑сада".

Строительство пока идёт на двух площадках, получено 4 разрешения на строительство. В микрорайоне "Наследие" строят 3 дома, в микрорайоне "МОНЕ" – 1 дом. На остальных территориях продолжают выкупать имеющиеся дома и разрабатывать проектную документацию.

В целом в Кузбассе определены 26 площадок КРТ в пяти муниципальных образованиях.

Напомним, в октябре в Кемерове достроят 25-этажный небоскрёб в заискитимье. А в Кировском достроивают 15-этажный дом – впервые в истории района.