Три олимпийских чемпиона приедут в Кемерово: когда и зачем

В Кемерово едут легенды мировой борьбы. Как сообщает пресс-служба ГЦС "Кузбасс", 10 октября в универсальном зале пройдёт чемпионат России по вольной борьбе в абсолютной весовой категории. Турнир состоится под эгидой престижного международного соревнования "Шахтёрская слава".

На борцовский ковёр выйдут сильнейшие тяжеловесы страны – около 30 самых "весомых" богатырей России. За победу поборются первые номера сборных из Дагестана, Алании, Бурятии, Якутии, Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. А также представители регионов Сибирского федерального округа и Дальнего Востока.

Но главная интрига турнира – даже не сами схватки, а визит мировых звёзд. Почётными гостями соревнований станут пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Кубы Михаин Лопес, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и трёхкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов.

Организаторы отмечают, что для зрителей и болельщиков устроят эксклюзивную автограф-сессию с именитыми спортсменами современности.