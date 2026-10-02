Плейлист свел с ума: в Кузбассе у женщины украли телефон из-за музыки

В полицию обратилась 34-летняя жительница Прокопьевска. Она рассказала, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей.

Правоохранители быстро установили похитительницу. Ею оказалась 42-летняя знакомая прокопчанки, которая накануне пришла к ней в гости.

Выяснилось, что женщины распивали спиртное и слушали музыку с телефона хозяйки квартиры. Когда она уснула, гостья забрала гаджет и ушла.

– Похитительница пояснила, что ей понравился плейлист на гаджете подруги, и она решила оставить телефон себе, – сообщает полиция Кузбасса.

В итоге следователь возбудил уголовное дело по статье о краже. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Украденный телефон полицейские нашли и вернули хозяйке.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о неудачной краже – кузбассовец с топором проник в ломбард, украл оружие и потерял его.