Плейлист свел с ума: в Кузбассе у женщины украли телефон из-за музыки

В Прокопьевске женщина похитила у подруги телефон из-за понравившейся музыки.
В полицию обратилась 34-летняя жительница Прокопьевска. Она рассказала, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей.
Правоохранители быстро установили похитительницу. Ею оказалась 42-летняя знакомая прокопчанки, которая накануне пришла к ней в гости.
Выяснилось, что женщины распивали спиртное и слушали музыку с телефона хозяйки квартиры. Когда она уснула, гостья забрала гаджет и ушла.
– Похитительница пояснила, что ей понравился плейлист на гаджете подруги, и она решила оставить телефон себе, – сообщает полиция Кузбасса.
В итоге следователь возбудил уголовное дело по статье о краже. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Украденный телефон полицейские нашли и вернули хозяйке.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о неудачной краже – кузбассовец с топором проник в ломбард, украл оружие и потерял его.