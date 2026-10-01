Украл оружие и потерял: кузбассовец с топором неудачно ограбил ломбард

Представительница одного из комиссионных магазинов Ленинска-Кузнецкого обратилась в полицию и сообщила о краже. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили похитителя. Им оказался 31-летний местный житель.

– Обвиняемый проник в магазин через окно, которое вскрыл с помощью принесенного с собой топора. Из кассы он похитил денежные средства, с витрины забрал пневматический пистолет, а затем скрылся так же через окно, – сообщает полиция Кузбасса.

Позже кузбассовец признался правоохранителям, что часть похищенных денег потратил на одежду, а пистолет потерял во время побега.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.

Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе подросток незаконно пробрался в дом знакомого и вынес оттуда имущество.