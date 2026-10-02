Дешевый источник витамина С разрушает пищеварение: врач раскрыла правду, кому опасно есть сырой лук

В беседе с "Радио 1" диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова сообщила, что полезные свойства лука связаны с входящими в его состав сернистыми соединениями. Кроме того, этот продукт помогает поддерживать красоту.

– Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин, – пояснила диетолог.

Как уточнила эксперт, лук подходит для добавления в любые овощные рагу и супы. Есть его можно и сырым, предварительно подержав в воде, чтобы смягчить выраженную горечь.

Впрочем, ситуация не настолько однозначна: Нурия Дианова обратила внимание на ряд особенностей и противопоказаний. По ее словам, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, а также у людей с очень высокой тревожностью лук способен вызывать этот самый дискомфорт. В его составе присутствуют вещества, которые могут провоцировать подобную реакцию, в частности определенные виды сахаров.