Яд для вашего желудка или мощное лекарство: врач объяснил, почему категорически нельзя бездумно есть тыкву

В беседе с "Радио 1" медик обсудил главные полезные и опасные свойства осеннего овоща. По его словам, основная ценность продукта скрыта в семечках. Всего 30 граммов покрывают суточную норму магния (150–200 мг) и фосфора. Рекомендуемая порция – до 100 граммов в день. Однако семечки очень калорийны: 250 граммов полностью закрывают дневную потребность человека в энергии.

Мякоть тыквы содержит большое количество клетчатки. Ее переизбыток способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

– Как мы всегда с вами говорим, всё есть яд и всё есть лекарство, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Получить серьёзный вред от тыквы сложно, но проблемы с желудочно-кишечным трактом вполне возможны, – предупредил медик.

Как отметил Пристанский, главное правило при употреблении этого продукта – строго соблюдать меру.