ИИ научился прогнозировать срок жизни: как нейросети спасают людей и делают быт гораздо комфортнее

Искусственный интеллект берет на себя рутину и помогает людям. Издание КП-Новосибирск поделилось реальными примерами работы ИИ в России, которые делают жизнь безопаснее и проще.

Сохранение здоровья и прогноз жизни

В Тульской области нейросеть анализирует медкарты пациентов. Она вычисляет риск ранней смерти от инфаркта или инсульта. Врач видит этот прогноз и вовремя меняет лечение. Об этом рассказала врач-кардиолог Ксения Астракова.

– Прогноз смерти – это функция очень интересная. Мы внедряем её в Тульской области. Анализируем всю базу тульчан, смотрим, кто из них в прошлые годы преждевременно умер от инфаркта, инсульта или иных сердечно-сосудистых заболеваний. Курили они или не курили, какой у них был вес, какие препараты они принимали, а какие не принимали. И получаем портрет туляка, который умер преждевременно, – сказала врач.

Также ИИ помогает докторам подбирать нужные анализы и точные дозировки лекарств.

Защита детей в школах

В Новосибирске умные камеры следят за учениками. Нейросеть распознает резкие движения и вычисляет назревающую драку. Система сразу предупреждает взрослых об опасности.

Порядок на улицах

Камеры на автомобилях сканируют город. ИИ автоматически находит открытые люки, упавшие деревья, граффити и машины на газонах. Власти получают готовый список проблем для быстрого ремонта.

Понятные ответы от чиновников

ИИ проверяет ответы госслужащих на жалобы граждан. Программа убирает сложный канцелярит, лишние цитаты из законов и следит за вежливостью текста. Люди получают понятные письма.

Главное правило использования

Нейросеть иногда ошибается. Она может перепутать танец с дракой или дать неверный совет. Поэтому ИИ не заменит людей. Он работает только как умный инструмент. Финальное решение всегда остается за живым специалистом.

Ранее издание 360.ru сообщало, что искусственный интеллект расшифровал письмо Наполеона Бонапарта, отправленное в 1809 году. Содержание документа оставалось неизвестным 217 лет.