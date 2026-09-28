Общество

Слили рабочие данные в нейросеть? Инструкция по спасению вашей карьеры

IT-эксперт Юлия Мицкевич объяснила россиянам, что делать после случайной отправки рабочих документов в нейросеть. По словам специалиста, кнопка удаления чата не поможет.

В беседе с изданием "Газета.Ru" Мицкевич отметила, что простое удаление чата с ИИ не стирает отправленные корпоративные данные с серверов.

– Главное заблуждение здесь в том, что кнопка "удалить чат" воспринимается как кнопка "стереть всю переданную информацию". Для корпоративных данных на такую логику рассчитывать нельзя: правила хранения и использования информации зависят от конкретного сервиса и его настроек, – сказала собеседница СМИ.

Если рабочие файлы случайно попали в нейросеть, необходимо предпринять следующие шаги:

  • Оцените масштаб. Точно определите, какая именно информация передана сервису.
  • Заблокируйте доступы. При отправке паролей, токенов или ключей немедленно смените или отзовите их.
  • Уведомите службу безопасности. Если утекли персональные данные клиентов, финансовые отчеты или внутренние документы, сразу сообщите об этом профильному специалисту. Скрывать ошибку опасно: быстрое реагирование минимизирует ущерб компании.
  • Изучите политику сервиса. Проверьте сроки хранения данных в конкретной нейросети и доступные функции удаления контента.

Эксперт подчёркивает, что бизнесу необходимо заранее разработать и внедрить четкие инструкции для сотрудников на случай подобных инцидентов. В них необходимо определить, кому сообщать о случившемся, какие сведения о произошедшем указывать и какие меры предпринимать в первую очередь, передает издание REGIONS.Ru.

Фото: magnific.com / aleksandarlittlewolf
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