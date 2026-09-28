Слили рабочие данные в нейросеть? Инструкция по спасению вашей карьеры

В беседе с изданием "Газета.Ru" Мицкевич отметила, что простое удаление чата с ИИ не стирает отправленные корпоративные данные с серверов.

– Главное заблуждение здесь в том, что кнопка "удалить чат" воспринимается как кнопка "стереть всю переданную информацию". Для корпоративных данных на такую логику рассчитывать нельзя: правила хранения и использования информации зависят от конкретного сервиса и его настроек, – сказала собеседница СМИ.

Если рабочие файлы случайно попали в нейросеть, необходимо предпринять следующие шаги:

Оцените масштаб. Точно определите, какая именно информация передана сервису.

Точно определите, какая именно информация передана сервису. Заблокируйте доступы. При отправке паролей, токенов или ключей немедленно смените или отзовите их.

При отправке паролей, токенов или ключей немедленно смените или отзовите их. Уведомите службу безопасности. Если утекли персональные данные клиентов, финансовые отчеты или внутренние документы, сразу сообщите об этом профильному специалисту. Скрывать ошибку опасно: быстрое реагирование минимизирует ущерб компании.

Если утекли персональные данные клиентов, финансовые отчеты или внутренние документы, сразу сообщите об этом профильному специалисту. Скрывать ошибку опасно: быстрое реагирование минимизирует ущерб компании. Изучите политику сервиса. Проверьте сроки хранения данных в конкретной нейросети и доступные функции удаления контента.

Эксперт подчёркивает, что бизнесу необходимо заранее разработать и внедрить четкие инструкции для сотрудников на случай подобных инцидентов. В них необходимо определить, кому сообщать о случившемся, какие сведения о произошедшем указывать и какие меры предпринимать в первую очередь, передает издание REGIONS.Ru.