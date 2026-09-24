Кузбасс накрывает "эпидемия" диабета – власти

Жительница Кузбасса пожаловалась на нехватку лекарств для диабетиков в чате губернатора.

Женщина спросила, действительно ли число больных в регионе выросло на 25% и формируются ли заявки на препараты исходя из реальной потребности пациентов или в пределах выделенного финансирования.

В Минздраве Кузбасса подтвердили значительный рост числа пациентов с заболеванием.

– На сегодняшний день количество больных сахарным диабетом увеличилось в разы, – сообщили в ведомстве.

При этом заявки на лекарственные препараты для льготников формируются в пределах выделенного финансирования. Одновременно специалисты учитывают потребность пациентов в медикаментах по различным заболеваниям.

В Минздраве отметили, что значительную часть закупок составляют препараты именно для людей с сахарным диабетом, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания.

– Учитываются также и остатки медикаментов и медицинских изделий на уполномоченном фармацевтическом складе Кузбасса в конце действующего года на начало следующего, – отметили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что закупки лекарств проводятся в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы писали о том, что кузбассовцы массово заболели тяжелым вирусом.