Сотни медиков без спецодежды: в Кузбассе вскрылось серьезное нарушение

В Новокузнецке прокуратура обнаружила серьезное нарушение трудового законодательства на одной из подстанций скорой помощи.
В Новокузнецке прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства на подстанции Новокузнецкой клинической станции скорой медицинской помощи им. Ю.М. Янкина в Орджоникидзевском районе.
Выяснилось, что медики не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
После проверки прокурор района внес директору учреждения представление с требованием устранить нарушения.
– Благодаря вмешательству надзорного органа учреждением произведена закупка специальной одежды, которой обеспечено 357 работников из состава выездного медицинского персонала, – сообщает прокуратура Кузбасса.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как прокуратура защитила врача от начальства в Кузбассе.