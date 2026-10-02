Происшествия

Сотни медиков без спецодежды: в Кузбассе вскрылось серьезное нарушение

В Новокузнецке прокуратура обнаружила серьезное нарушение трудового законодательства на одной из подстанций скорой помощи.

В Новокузнецке прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства на подстанции Новокузнецкой клинической станции скорой медицинской помощи им. Ю.М. Янкина в Орджоникидзевском районе.

Выяснилось, что медики не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

После проверки прокурор района внес директору учреждения представление с требованием устранить нарушения.

– Благодаря вмешательству надзорного органа учреждением произведена закупка специальной одежды, которой обеспечено 357 работников из состава выездного медицинского персонала, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как прокуратура защитила врача от начальства в Кузбассе.

Фото: VSE42.RU
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