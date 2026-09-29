В Кузбассе прокуратура защитила врача от начальства - подробности

Прокуратура Кузбасса сообщила, что врачу-эпидемиологу из Междуреченска незаконно урезали выплаты и отпуск, но справедливость восстановили.

Проверка ведомством в Междуреченске показала: приказом руководителя медучреждения врачу незаконно уменьшили выплаты за вредные условия труда и сократили дополнительный оплачиваемый отпуск.

– Вредные условия труда для должности врача-эпидемиолога были установлены специальной оценкой в 2023 году. – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Но в декабре 2024 года должность врача-эпидемиолога необоснованно исключили из списков тех, кому положены гарантии и компенсации за вредные условия труда. А в феврале 2025 года с медиком заключили соглашение к трудовому договору – о сокращении дополнительного отпуска и снижении оклада.

Чтобы исправить нарушения, надзорное ведомство внесло представление руководителю медучреждения. По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях – по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.31 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностным лицам назначили штрафы.

Благодаря принятым мерам права работника здравоохранения восстановили полностью.

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