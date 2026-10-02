Вышла из школы и пропала: в Кемерове бесследно исчезла девочка-подросток

В Кемерове ищут 12-летнюю Арину Орлову. Накануне около 19:00 девочка вышла из школы в жилом районе Лесная Поляна, но домой не вернулась.

– Приметы: на вид 13 лет, рост 165 см, волосы русые ниже плеч собраны в хвост, – сообщат полиция Кузбасса.

В момент исчезновения она была одета в черную куртку и черные брюки, при себе у нее был леопардовый рюкзак. Возможно, могла быть в шапке.

Полицейские просят всех, кто мог видеть подростка или знает, где она находится, сообщить об этом правоохранителям по телефону в Кемерове: 8-(3842)-39-90-10 или 02 (102 с мобильного телефона).

Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" сообщали о пропаже в Кузбассе девочки с редкой немецкой фамилией.