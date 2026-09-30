Происшествия

В Кузбассе пропала девочка с редкой немецкой фамилией – идут срочные поиски

Девочка-подросток с редкими для России именем и фамилией бесследно исчезла в Кузбассе, волонтёры бросились на поиски.

В Новокузнецке пропала 15-летняя Николь Унтерберг, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" в среду, 30 сентября.

– С 29 сентября 2026 года её местонахождение неизвестно, – сказано в ориентировке.

Приметы Николь: рост 172 сантиметра, худая, русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в чёрные кофту с замком и джинсы, серо-голубые кроссовки.

Готовые присоединиться к поискам или помочь информацией могут звонить на номер 8-905-949-51-64 (позывной Тайга).

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
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