Заставлял вызывать эвакуаторы: ростовский экс-полицейский поплатился за взятки

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор бывшему командиру батальона дорожно-патрульной службы, организовавшему незаконную схему заработка. Его признали виновным в получении взятки. Об этом пишет "КП – Ростов-на-Дону".

Как полагает следствие, занимавший высокий пост полицейский вступил в противозаконный сговор с руководителем фирмы, которая эвакуировала автомобили, припаркованные с нарушениями. За денежное "вознаграждение" он требовал от своих сотрудников составлять как можно больше протоколов в отношении водителей, не соблюдавших правила парковки.

В итоге с городских улиц быстро увозили машины, а места на частной штрафстоянке почти всегда были заняты. Компания при этом зарабатывала внушительные суммы. Следователи выяснили, что за подобное административное содействие предприниматель щедро расплачивался с командиром батальона. Незаконную схему выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, после чего материалы передали в суд.

– Октябрьским районным судом Ростова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК "Получение взятки", – сообщили в пресс-службе ФСБ региона.

За получение взятки бывшему офицеру назначили два с половиной года лишения свободы условно. Помимо этого, осуждённый должен заплатить крупный штраф в размере 700 тысяч рублей. В течение следующих трёх лет ему также запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти. Судебное решение уже вступило в законную силу.