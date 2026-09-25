Важная экс-судья из Кузбасса попала в коррупционный скандал – дело завёл сам Бастрыкин

Председатель СК Александр Бастрыкин лично завёл уголовное дело на бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елену Степанцову, сообщает СК. Экс-судью обвиняют по двум эпизодам ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, в 2018-2021 годы Степанцова использовала служебное положение и в сговоре с подельниками провернула две схемы с квартирами.

В первом случае, считает обвинение, юристка создала ложные основания наличия у своей бабушки права на социальную выплату для покупки жилья, затем фиктивно продала жильё и получила из казны 1,2 млн рублей. По той же схеме подельники похитили ещё 1,15 млн рублей через липовую льготу для дяди.

– Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение обстоятельств совершенных преступлений, – отметили в СК.

Соучастниками следователи тоже занимаются – в рамках другого уголовного дела.

Напомним, недавно в Кузбассе попала в коррупционный скандал экс-судья из Ленинска-Кузнецкого Наталья Долгих, её обвинили во взятке.