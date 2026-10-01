Забудьте о дорогих суперфудах: врач раскрыл простой секрет сохранения острого зрения с помощью самых обычных продуктов из вашего холодильника

Как отметил медик в беседе с Pravda.Ru, здоровье глаз напрямую зависит от состояния кровеносных сосудов. Чтобы избежать ухудшения зрения, офтальмолог рекомендует соблюдать несколько практических правил:

• Ограничьте соль, сахар и фастфуд. Их избыток вызывает скачки давления и разрушает мелкие глазные капилляры. Строгие запреты не нужны, достаточно соблюдать меру.

• Добавьте в меню морковь, печень, яйца и рыбу. Это лучшие источники каротина, витаминов B и E для поддержания сетчатки. А вот сладкую и калорийную хурму лучше исключить из ежедневного рациона.

• Подбирайте продукты по анализам. Универсальных "суперфудов" не существует. Диета должна учитывать ваши личные дефициты и пищевые непереносимости. При нехватке микронутриентов врач назначит витаминные комплексы.

– Пациент приходит, мы сдаём анализы, смотрим, чего ему не хватает в организме. И только после этого можем расписать ему диету. То есть мы не можем всем без разбора рекомендовать одни и те же продукты – бананы, яблоки и так далее. Питание должно подбираться индивидуально, – сказал врач.

• Больше двигайтесь. Физическая активность предотвращает застой крови. Неизрасходованные калории превращаются в холестерин, который забивает сосуды и ведет к падению остроты зрения.

По словам Удалова, главный секрет здоровых глаз – это индивидуальный баланс белков, жиров и углеводов, а также контроль потребляемых калорий.