Опасная инфекция разошлась по Кузбассу – все больше заболевших

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября в Кузбассе зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ. Это на 10,1 % больше, чем на предыдущей неделе.

Специалисты продолжают следить за тем, какие именно респираторные вирусы распространяются среди жителей региона. Для этого исследовали материалы от 220 пациентов с признаками ОРВИ.

– По результатам исследования этиологический фактор установлен в 70 случаях. В материале больных идентифицированы вирусы негриппозной природы, – сообщили в ведомстве.

На фоне роста заболеваемости кузбассовцам рекомендуют соблюдать меры профилактики. Специалисты советуют чаще мыть руки, по возможности избегать массовых скоплений людей и использовать маски в местах с большим количеством посетителей, меняя их каждые 2–3 часа.

Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и по возможности ограничивать контакты с людьми, у которых появились признаки респираторной инфекции.

При появлении симптомов заболевания – насморка, кашля или температуры – специалисты советуют обратиться к врачу.

Напомним, неделей ранее в Кузбассе было 15,5 тысячи заболевших.