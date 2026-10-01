Волшебная добавка для ленивых или пустая трата денег: чемпион мира по фитнесу раскрыл суровую правду о креатине

Ученые из Texas A&M University заявили, что креатин увеличивает мышечную массу и улучшает когнитивные функции без физических нагрузок. Однако тренер и трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин в беседе с Pravda.Ru опроверг эти выводы. По его словам, креатин не растит мышцы и не улучшает память без тренировок.

Главные факты:

Без спорта добавка бесполезна. Креатин не увеличивает мышцы сам по себе. Микроскопический эффект без тренировок фиксируют только приборы в лабораториях. В реальной жизни вы его не заметите.

Креатин не увеличивает мышцы сам по себе. Микроскопический эффект без тренировок фиксируют только приборы в лабораториях. В реальной жизни вы его не заметите. Влияние на интеллект преувеличено. Улучшение памяти от креатина – такой же миф, как мгновенное восстановление зрения от черники.

Улучшение памяти от креатина – такой же миф, как мгновенное восстановление зрения от черники. Иллюзия результата. Часто люди видят прогресс из-за психологии. Покупка добавки просто мотивирует их наладить режим дня и питание.

Часто люди видят прогресс из-за психологии. Покупка добавки просто мотивирует их наладить режим дня и питание. Безопасность. При соблюдении инструкции навредить организму креатином сложно. Передозировка маловероятна.

– Навредить, я думаю, креатин не сможет, если не использовать сумасшедшие дозировки и не превышать рекомендованную дозу. Но не стоит питать радужных надежд, что мышцы начнут расти сами по себе, – сказал Яшанькин.

Как отметил эксперт, креатин – это только вспомогательный инструмент. Принимать его без физических усилий – пустая трата времени и денег. Для реального изменения фигуры необходимы регулярные тренировки и сбалансированное питание.