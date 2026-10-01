«Русская рулетка» на шахтах Кузбасса: Ростехнадзор остановил 7 предприятий

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в своих соцсетях о грубейших нарушениях на угольных предприятиях Кузбасса. По его данным, за неделю ведомство составило семь протоколов о временном запрете деятельности. Это резкий рост – причём не только по сравнению с прошлой неделей, но и с тремя предыдущими. Тяжело травмирован работник, есть угрозы взрывов и пожар.

– Такое ощущение, что администрация предприятий-нарушителей решила в "русскую рулетку" поиграть. Не сама, конечно. Рисковать своими жизнями в этой страшной игре приходится шахтёрам, – заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

При этом инспекторы Ростехнадзора сохранили жизнь и здоровье примерно 80 человек, которые могли пострадать в результате потенциальных аварий.

24 сентября приостановили эксплуатацию ленточных конвейеров в вентиляционном и конвейерном штреках шахты имени С.Д. Тихова. Причина – нарушения требований промышленной безопасности. Суд дал 4 суток.

28 сентября встала шахта "Сибиргинская". Там не проверяли состав рудничной атмосферы в выработках, склонных к самовозгоранию. Все работы, кроме жизнеобеспечения, приостановил Ростехнадзор, материалы передали в суд.

В тот же день остановили подготовительный забой на шахтоуправлении "Талдинское-Кыргайское". Причины – нет свободного прохода в выработке, не выполнены проектные решения по противопожарной защите, горные работы велись при неработающих средствах пылеподавления. Суд дал 7 суток.

Ещё 28 сентября на шахте "Ерунаковская-VIII" произошло тяжёлое травмирование работника. Работы приостановили, материалы передали в суд.

29 сентября встала шахта "Ольжерасская-Новая" – снова не проверяли состав рудничной атмосферы и не укомплектовали штат. Все работы, кроме жизнеобеспечения, остановил Ростехнадзор.

В тот же день на шахте имени С.Д. Тихова остановили выемку угля в лаве: превышена допустимая концентрация метана, не выполнены проектные решения по дегазации, нарушены требования по проведению и креплению выработки.

30 сентября встала шахта "Распадская" – там произошло возгорание в завальной части секций механизированной крепи. Все работы, кроме жизнеобеспечения, приостановил Ростехнадзор.

Напомним, что на угольных предприятиях Кузбасса регулярно происходят ЧП. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Прокопьевске из-за гибели подземного электрослесаря на 90 суток остановили горные работы.