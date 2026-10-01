Курс на надёжность: СГК наращивает темпы модернизации теплосетей в Кузбассе

СГК снабжает теплом два крупных города региона – Кемерово и Белово, а также посёлок Притомский в Мысках.

В Кузбассе у СГК шесть электростанций: Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, ГТЭС "Новокузнецкая", Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ТЭЦ. Первые две играют ключевую роль в снабжении региона электрической энергией.

В Кемерове также работают 15 котельных, в отдалённых районах Белова – ещё 8 котельных.

Готовясь к зиме, компания сделала значительные запасы топлива на угольных складах ТЭЦ и ГРЭС – порядка 900 тысяч тонн, это значительно больше, чем установленный Минэнерго норматив. Сделано это, чтобы не зависеть от графиков поставки топлива от поставщиков и перевозчиков и иметь достаточные резервы при работе на максимальных нагрузках в пик морозной погоды.

В летний период компания тщательно проверила состояние тепловых сетей, проведя гидравлические испытания. Все дефекты, которые проявили себя по время испытаний повышенным давлением, энергетики устранили и в отопительных сезон вошли спокойно, без аварий.

Кроме того, проверили теплосети с помощью роботов. Самоходные машины продиагностировали 8 километров трубопроводов в Кемерове, после чего часть изношенных участков заменили.

Всего за 2026 год СГК заменила 24 километра тепловых сетей, что на 14% превысило показатели предыдущего года. Кемерове компания обновила 20,4 километра (работы шли на 19 ключевых участках, включая проспект Ленина, улицы Терешковой, Волгоградскую и Рекордную), в Белове – 2,4 километра, в Мысках – 1,2 километра.

Общие вложения в теплосетевые комплексы Кемерова, Белова и Мысков составили 2,3 млрд рублей. Основной объем финансирования пришёлся на Кемерово – замена 20,4 км теплосетей, финансирование – 1,93 млрд рублей.

Параллельно с работами на тепловых сетях шла масштабная ремонтная программа на кузбасских электростанциях, которая охватила 159 единиц основного оборудования: 44 котла, 37 турбин, 36 генераторов и 42 трансформатора. Суммарные затраты на модернизацию станций – 8,7 млрд рублей, что на четверть больше уровня 2025 года.

На подготовку к зиме котельных в Белове, ремонт зданий, модернизацию оборудования, компания направила 123 млн рублей.

В 2027 году СГК планирует увеличить объёмы ремонтной кампании. Так, компания планирует заменить 29 км тепловых сетей (24,9 км в Кемерове, 2,4 км в Белове и 1,7 км в Мысках). Финансирование программы вырастет на 16% – до 2,6 млрд рублей. Программа опережающего обновления теплосетевой инфраструктуры уже даёт результаты в снижении локальных дефектов на трубопроводах в отопительный период и нацелена на повышение общей надёжности теплоснабжения жителей в зимний период.