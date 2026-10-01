ЧП на производстве: в Кузбассе закрыли шахту из-за смерти горняка

Трагедия на шахте в Прокопьевске обернулась остановкой работ. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Приставы отделения по Прокопьевску и Прокопьевскому району остановили на 90 суток горные работы. Под запрет попали и работы по монтажу и демонтажу оборудования.

Причиной такого решения стало нарушение требований промышленной безопасности. Из-за этого на шахте погиб человек – подземный электрослесарь. Несчастный случай оказался смертельным. Информированный источник сообщил редакции VSE42.RU, что инцидент произошел на шахте "Талдинская-Западная".

Теперь исполнение решения суда держат на особом контроле сотрудники Главного управления.

А в Прокопьевске тем временем разбираются и с другими нарушениями на угольных предприятиях. Ранее VSE42.RU сообщал, что прокуратура направила в суд дело против владельцев угольной компании, где 130 шахтёров остались без зарплаты на 25,6 млн рублей.