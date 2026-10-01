Здоровье

Идеальное давление на тонометре еще не говорит о здоровье вашего сердца: какие скрытые угрозы нужно проверить, чтобы избежать инфаркта

Российский врач-кардиолог Юлия Кондальская объяснила, почему при хорошем давлении жизненно важно проверять уровень сахара и холестерина, а также объем талии.

В беседе с РИАМО медик отметила, что нормальное артериальное давление еще не гарантирует здоровья сердца. Патологии сосудов часто развиваются скрыто и долго не отражаются на тонометре.

Для реальной оценки сердечно-сосудистой системы необходимо контролировать три ключевых показателя:

  • Уровень ЛПНП ("плохого" холестерина). Его избыток незаметно разрушает сосуды и ведет к образованию атеросклеротических бляшек.
  • Уровень глюкозы. Нарушение углеводного обмена меняет структуру сосудистой стенки.
  • Объем висцерального жира (в области живота). Лишний вес провоцирует метаболические сбои, инсулинорезистентность и повышает нагрузку на сердце.

Важно оценивать риски комплексно. Учитывайте результаты анализов крови, артериальное давление, вес, наследственность и образ жизни.

– При профилактической оценке важно смотреть не на одну цифру, а на сочетание показателей. Мы оцениваем артериальное давление, липидный и углеводный обмен, массу тела и распределение жировой ткани, а также учитываем возраст, наследственность, уровень физической активности, вредные привычки и другие факторы, – рассказала кардиолог.

Кондальская подчеркнула, что сдавать анализы и отслеживать показатели в динамике нужно даже при хорошем самочувствии.

По статистике ВОЗ, своевременный медицинский контроль и здоровый образ жизни предотвращают 80% инфарктов и инсультов.

Фото: VSE42.RU
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