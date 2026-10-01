Идеальное давление на тонометре еще не говорит о здоровье вашего сердца: какие скрытые угрозы нужно проверить, чтобы избежать инфаркта

Российский врач-кардиолог Юлия Кондальская объяснила, почему при хорошем давлении жизненно важно проверять уровень сахара и холестерина, а также объем талии.
В беседе с РИАМО медик отметила, что нормальное артериальное давление еще не гарантирует здоровья сердца. Патологии сосудов часто развиваются скрыто и долго не отражаются на тонометре.
Для реальной оценки сердечно-сосудистой системы необходимо контролировать три ключевых показателя:
- Уровень ЛПНП ("плохого" холестерина). Его избыток незаметно разрушает сосуды и ведет к образованию атеросклеротических бляшек.
- Уровень глюкозы. Нарушение углеводного обмена меняет структуру сосудистой стенки.
- Объем висцерального жира (в области живота). Лишний вес провоцирует метаболические сбои, инсулинорезистентность и повышает нагрузку на сердце.
Важно оценивать риски комплексно. Учитывайте результаты анализов крови, артериальное давление, вес, наследственность и образ жизни.
– При профилактической оценке важно смотреть не на одну цифру, а на сочетание показателей. Мы оцениваем артериальное давление, липидный и углеводный обмен, массу тела и распределение жировой ткани, а также учитываем возраст, наследственность, уровень физической активности, вредные привычки и другие факторы, – рассказала кардиолог.
Кондальская подчеркнула, что сдавать анализы и отслеживать показатели в динамике нужно даже при хорошем самочувствии.
По статистике ВОЗ, своевременный медицинский контроль и здоровый образ жизни предотвращают 80% инфарктов и инсультов.