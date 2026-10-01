Идеальное давление на тонометре еще не говорит о здоровье вашего сердца: какие скрытые угрозы нужно проверить, чтобы избежать инфаркта

В беседе с РИАМО медик отметила, что нормальное артериальное давление еще не гарантирует здоровья сердца. Патологии сосудов часто развиваются скрыто и долго не отражаются на тонометре.

Для реальной оценки сердечно-сосудистой системы необходимо контролировать три ключевых показателя:

Уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) . Его избыток незаметно разрушает сосуды и ведет к образованию атеросклеротических бляшек.

. Его избыток незаметно разрушает сосуды и ведет к образованию атеросклеротических бляшек. Уровень глюкозы. Нарушение углеводного обмена меняет структуру сосудистой стенки.

Нарушение углеводного обмена меняет структуру сосудистой стенки. Объем висцерального жира (в области живота). Лишний вес провоцирует метаболические сбои, инсулинорезистентность и повышает нагрузку на сердце.

Важно оценивать риски комплексно. Учитывайте результаты анализов крови, артериальное давление, вес, наследственность и образ жизни.

– При профилактической оценке важно смотреть не на одну цифру, а на сочетание показателей. Мы оцениваем артериальное давление, липидный и углеводный обмен, массу тела и распределение жировой ткани, а также учитываем возраст, наследственность, уровень физической активности, вредные привычки и другие факторы, – рассказала кардиолог.

Кондальская подчеркнула, что сдавать анализы и отслеживать показатели в динамике нужно даже при хорошем самочувствии.

По статистике ВОЗ, своевременный медицинский контроль и здоровый образ жизни предотвращают 80% инфарктов и инсультов.