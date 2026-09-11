Как рассказала медик в беседе с Pravda.Ru, гипертония разрушает сосуды незаметно и без острой боли. Нормальное артериальное давление не должно превышать 130/80 мм рт. ст. Показатели от 135/85 уже указывают на развитие патологии.

Неочевидные симптомы проблем с давлением:

Двусторонний шум или заложенность в ушах.

Мелькание "мушек" перед глазами.

Внезапные приступы жара и потливости.

Резкое похолодание рук и ног.

Необъяснимая одышка (часто маскируется под переутомление).

Как защитить организм:

• Снизьте вес. Потеря всего 5 кг существенно снижает давление. В ряде случаев это позволяет полностью отказаться от медикаментов.

• Пройдите комплексную диагностику. Одной ЭКГ недостаточно. Первыми от гипертонии страдают мелкие сосуды, поэтому обязательно обследуйтесь у офтальмолога и нефролога.

• Сдайте профилактические анализы. Проверяйте состояние сосудов с помощью специфических тестов даже при отсутствии явных жалоб.

• Откажитесь от самолечения. Терапию должен подбирать только врач. Это особенно важно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как диабет или метаболический синдром.

О гипертонии ходит стойкое заблуждение: якобы повышенное давление непременно сопровождается головной болью. Как отметил зарубежный фармацевт Радж Р. Патель, большинство людей при гипертонии вообще не замечают перемен в самочувствии. Причин для головной боли множество, и показатели давления в таких случаях могут быть совершенно нормальными. Так что рассчитывать на предупреждающие симптомы не стоит – организм способен их вовсе не подавать. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Daily Mirror.