Российский эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как вовремя распознать и остановить гипертонию на ранней стадии.
Как рассказала медик в беседе с Pravda.Ru, гипертония разрушает сосуды незаметно и без острой боли. Нормальное артериальное давление не должно превышать 130/80 мм рт. ст. Показатели от 135/85 уже указывают на развитие патологии.
Неочевидные симптомы проблем с давлением:
- Двусторонний шум или заложенность в ушах.
- Мелькание "мушек" перед глазами.
- Внезапные приступы жара и потливости.
- Резкое похолодание рук и ног.
- Необъяснимая одышка (часто маскируется под переутомление).
Как защитить организм:
• Снизьте вес. Потеря всего 5 кг существенно снижает давление. В ряде случаев это позволяет полностью отказаться от медикаментов.
• Пройдите комплексную диагностику. Одной ЭКГ недостаточно. Первыми от гипертонии страдают мелкие сосуды, поэтому обязательно обследуйтесь у офтальмолога и нефролога.
• Сдайте профилактические анализы. Проверяйте состояние сосудов с помощью специфических тестов даже при отсутствии явных жалоб.
• Откажитесь от самолечения. Терапию должен подбирать только врач. Это особенно важно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как диабет или метаболический синдром.
О гипертонии ходит стойкое заблуждение: якобы повышенное давление непременно сопровождается головной болью. Как отметил зарубежный фармацевт Радж Р. Патель, большинство людей при гипертонии вообще не замечают перемен в самочувствии. Причин для головной боли множество, и показатели давления в таких случаях могут быть совершенно нормальными. Так что рассчитывать на предупреждающие симптомы не стоит – организм способен их вовсе не подавать. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Daily Mirror.