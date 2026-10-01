Зарядка обжигает пальцы и странно пахнет: скрытая опасность популярной привычки оставлять пустой адаптер в розетке

Перегрев зарядного устройства: как распознать опасность и избежать пожара

• Нормальный нагрев: до 45 °C при стандартной зарядке, до 60 °C – при быстрой. Корпус горячий, но прикосновение не вызывает боли.

• Критический перегрев: свыше 60–65 °C. Если блок питания обжигает руку и его невозможно удержать дольше трех секунд, немедленно отключите прибор от сети.

• Тревожные сигналы: запах жженого пластика, треск, писк, деформация корпуса или потемнение у вилки.

Как рассказал Никитин в беседе с РИАМО, игнорирование этих признаков ведет к плавлению деталей, короткому замыканию и возгоранию.

Памятка по безопасности:

1. Вынимайте адаптер из розетки. Скачок напряжения в сети может сжечь даже не подключенный к телефону блок.

2. Обеспечьте теплоотвод. Не накрывайте работающую зарядку и смартфон подушками или одеждой.

3. Следите за проводами. Не используйте кабели с заломами или поврежденной изоляцией. Они склонны к точечному перегреву.

4. Выбирайте оригинальные устройства. Сертифицированные адаптеры имеют встроенную защиту и сами отключают питание при опасном нагреве.

5. Не занимайтесь ремонтом сами. Причиной перегрева может быть неисправная розетка или скрытая проводка. Доверьте диагностику электрику.