"По-настоящему светлая идея": в Кузбассе молодожены на свадьбе собрали помощь приюту

Молодожены из Новокузнецка попросили гостей своей свадьбы отказаться от традиционных букетов и принести вместо них корм для бездомных животных. После торжества собранные подарки супруги передали в приют.
О необычной свадебной инициативе рассказали сотрудники новокузнецкого приюта "Шанс на жизнь" в своих соцсетях. Молодожены заранее попросили гостей прийти на праздник не с цветами, а с кормом для животных.
– Идея дарить на праздник не цветы, а корм для наших хвостиков – по-настоящему светлая и очень нужная. Это не просто помощь приюту – это возможность каждый день кормить тех, кто пока ждёт своего дома, – написали в публикации.
После свадьбы молодожены привезли все собранные подарки в приют. Как рассказала журналисту VSE42.RU сотрудница, гостям удалось собрать около пяти больших мешков корма.
– Да, ребята попросили, чтобы на свадьбу гости приходили не с цветами, а с кормом для животных. Ребята после свадьбы привезли это все нам. Удалось собрать около пяти больших мешков, – рассказали в приюте.
Также журналист выяснил, что в прошлом году в приюте уже были похожие случаи, когда молодые люди просили приносить на свадьбу корм для питомцев.
В приюте поблагодарили супругов и всех гостей за необычный подарок и выразили надежду, что такая добрая свадебная традиция будет повторяться.
Напомним, ранее в прокопьевском приюте произошла трагедия – вспыхнул мощный пожар. К сожалению, не всем животным удалось выжить. Хозяйка рассказала редакции VSE42.RU, как до последнего спасала питомцев, и назвала предполагаемые причины возгорания.