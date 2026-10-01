"По-настоящему светлая идея": в Кузбассе молодожены на свадьбе собрали помощь приюту

О необычной свадебной инициативе рассказали сотрудники новокузнецкого приюта "Шанс на жизнь" в своих соцсетях. Молодожены заранее попросили гостей прийти на праздник не с цветами, а с кормом для животных.

– Идея дарить на праздник не цветы, а корм для наших хвостиков – по-настоящему светлая и очень нужная. Это не просто помощь приюту – это возможность каждый день кормить тех, кто пока ждёт своего дома, – написали в публикации.

После свадьбы молодожены привезли все собранные подарки в приют. Как рассказала журналисту VSE42.RU сотрудница, гостям удалось собрать около пяти больших мешков корма.

– Да, ребята попросили, чтобы на свадьбу гости приходили не с цветами, а с кормом для животных. Ребята после свадьбы привезли это все нам. Удалось собрать около пяти больших мешков, – рассказали в приюте.

Также журналист выяснил, что в прошлом году в приюте уже были похожие случаи, когда молодые люди просили приносить на свадьбу корм для питомцев.

В приюте поблагодарили супругов и всех гостей за необычный подарок и выразили надежду, что такая добрая свадебная традиция будет повторяться.

Напомним, ранее в прокопьевском приюте произошла трагедия – вспыхнул мощный пожар. К сожалению, не всем животным удалось выжить. Хозяйка рассказала редакции VSE42.RU, как до последнего спасала питомцев, и назвала предполагаемые причины возгорания.